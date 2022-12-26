В Магнитогорске пенсионерка перевела мошенникам полмиллиона рублей из-за БАДов

Женщина взяла кредит, надеясь получить компенсацию за покупку

70-летняя жительница Магнитогорска перевела мошенникам около полумиллиона рублей. Злоумышленники обещали потерпевшей компенсацию за некачественные БАДы, которые женщина покупала ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Пенсионерке позвонили по телефону и сказали, что ей полагается 600 тысяч рублей, но надо сначала оплатить страховой взнос. Жительница Магнитогорска взяла в кредит 200 тысяч рублей; вместе с ее личными сбережениями вышла сумма в полмиллиона. Эти деньги пенсионерка перевела на продиктованный мошенниками счет.

Компенсации женщина не дождалась, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Полицейским потерпевшая сказала, что знала о такой схеме мошенничества, но злоумышленники говорили убедительно. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Отметим, недавно по такой же схеме неизвестные обманули жительницу Озерска на 1,6 миллиона рублей.