В Магнитогорске пенсионерка всю ночь пыталась выбраться из ванной и звала на помощь

70-летней женщине с сахарным диабетом помогли спасатели

В Магнитогорске спасли одинокую 70-летнюю пенсионерку. Вечером, 9 августа, женщина почувствовала сильную слабость прямо в ванной, не смогла выбраться, стала стучать и звать на помощь. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.



Пенсионерка страдает сахарным диабетом, из-за недомогания она пропустила прием лекарств. Сразу на помощь никто не пришел. Женщине пришлось всю ночь шуметь и кричать, чтобы привлечь внимание соседей.

Только утром, в районе 10 часов, зов пенсионерки услышали соседи и вызвали полицию.

Спасатели попали в квартиру через окно. Они перенесли женщину на диван, оказали первую помощь и открыли дверь квартиры изнутри, чтобы передать пострадавшую врачам.