В Магнитогорске пенсионерка не поверила мошенникам и сохранила 60 тысяч рублей

Женщина перезвонила внучке и узнала, действительно ли та попала в ДТП

В Магнитогорске мошенники позвонили 69-летней женщине и сообщили, что ее внучка попала в ДТП. Бдительная женщина, выслушав злоумышленников, решила проверить, действительна ли информация, и перезвонила девушке. В результате мошенникам не достались 60 тысяч рублей, сообщили 29 августа в пресс-службе управления МВД России по Магнитогорску.

Используя известную мошенническую схему, неизвестные сообщили пенсионерке, что ее внучка стала виновницей аварии, в которой пострадал человек. Чтобы избежать наказания, необходимо якобы заплатить крупную сумму денег. Но 60 тысяч рублей, которые были у пенсионерки, было бы достаточно в качестве первого взноса.

«Зная о мошенниках, пожилая женщина все уточнила у звонивших, а затем решила перезвонить внучке. Благодаря тому, что она вовремя перестала разговаривать с неизвестными, ей удалось сберечь собственные деньги»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции ежедневно напоминают южноуральцам о том, какие схемы обмана чаще всего используют вымогатели, а также просят граждан не сообщать никому пароли, коды из СМС-сообщений, данные банковских карт и другие данные, благодаря которым мошенники смогут получить доступ к вашим счетам.

Ранее жительница Челябинска оформила кредиты в четырех банках на сумму 15 миллионов рублей и перечислила все деньги мошенникам.