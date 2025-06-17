В Магнитогорске пенсионерам сделали массаж за 4,6 млн рублей

Мошенники тянули со стариков деньги под видом медицинских услуг

В Магнитогорске завершено уголовное дело о мошенничестве в сфере медицинских услуг. Двух мужчин обвиняют в хищении более 4,6 млн рублей у пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Фигуранты, 1988 и 1993 года рождения, незаконным путем получили сведения о проживающих на территории Магнитогорска пожилых горожанах и убеждали их в необходимости получить платные медицинские услуги. Клиентов они приглашали в созданный ими оздоровительный центр», — рассказывают в пресс-службе.

Пожилые магнитогорцы приобретали курсы медицинских услуг, а в реальности получали массаж и прогревание. Чтобы расплатиться с медцентром, многие оформляли кредиты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В оздоровительном центре и дома у фигурантов провели обыски, в ходе которых изъята документация и носители информации с клиентской базой. Работа над расследованием уголовного дела шла 13 месяцев. Установлены 57 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 4,6 млн рублей.

И хотя мошенники возместили ущерб потерпевшим в полном объеме, уголовное дело скоро рассмотрит Орджоникидзевский районный суд.