В Магнитогорске пенсионер застрял в яме в гараже

Мужчина три часа звал на помощь

В Магнитогорске 75-летний пенсионер отправился в гараж за картошкой и оказался зажат между автомобилем и овощной ямой, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

У мужчины не было с собой телефона, а гараж он закрыл изнутри. Пострадавшему пришлось громко звать на помощь. Только через три часа прохожий услышал звуки из гаража, вызвал охранника кооператива и спасателей.

«Специалисты демонтировали двери с помощью бензинового мотореза, получили доступ внутрь, оказали помощь пострадавшему и освободили его из-под машины», — рассказали в региональной ПСС.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.