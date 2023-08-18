В Магнитогорске пенсионер шесть лет выплачивал долги за полного тезку

Пострадавший обратился в прокуратуру и суд

Пенсионер из Магнитогорска в течение шести лет выплачивал долги по налогам за своего тезку из Карталинского района. После вмешательства прокуратуры в ОСФР внесли корректные сведения об ИНН и СНИЛС пострадавшего, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина обратился в отделение ОСФР с заявлением о внесении изменений в личную карточку из-за путаницы с данными его полного тезки.

«Сотрудники учреждения пояснили, что в базе пенсионного фонда числится один получатель пенсии с такой фамилией, именем, отчеством и датой рождения, при этом не сверили его данные СНИЛС и ИНН и фактически удержали из пенсии задолженность по налогам и сборам его двойника», — рассказали в региональной прокуратуре.

Прокурор обратился с иском в суд, после чего в базу ИФНС были внесены верные данные.