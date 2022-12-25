В Магнитогорске пенсионер распознал мошенников и сохранил 100 тысяч рублей

Неизвестные сообщили, что дочь мужчины попала в ДТП

В Магнитогорске Челябинской области 83-летний местный житель распознал мошенников, которые позвонили ему на городской телефон, и сохранил 100 тысяч рублей. Как сообщил пенсионер полицейским, злоумышленники использовали популярную схему обмана, о существовании которой мужчина знал, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и сообщил, что его дочь попала в ДТП и лежит в больнице. Он поручил пенсионеру подготовить 100 тысяч рублей, постельное белье и полотенце, чтобы якобы передать все это пострадавшей в больницу. За вещами и деньгами должен был приехать курьер.

Магнитогорец попросил передать трубку его дочери. Когда он услышал женский голос, он задал абоненту несколько вопросов. Однако ответить ему мошенники не смогли и прекратили разговор, даже не дав мужчине договорить.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие данного противоправного деяния и установление лиц, причастных к его совершению»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонными мошенниками. Звонки на номер *1593 бесплатные. Специалисты колл-центра расскажут южноуральцам о том, что делать, если им поступил подозрительный звонок.