В Магнитогорске пенсионер пойдет под суд за переделку монтажных патронов в боевые

Увлечение запрещенным оружием может обернуться для южноуральца шестью годами тюрьмы

В Магнитогорске 68-летний местный житель изготовил пистолетные боеприпасы из монтажных пиротехнических патронов. За это ему теперь грозит до шести лет тюрьмы. Также у пенсионера изъяли боевой пистолет (как раз под самодельные патроны), за хранение которого он может получить дополнительный срок. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Шесть патронов под пистолет системы Коровина пожилой магнитогорец смастерил из монтажных патронов К-4, которые используют, например, в строительных пистолетах для забивания дюбелей в бетон и кирпич. Такие патроны свободно продаются, для их покупки не нужно специального разрешения. Умелый пенсионер снабдил гильзы самодельными пулями и капсюлями, превратив их в оружие.

Боеприпасы были изъяты у пенсионера в августе 2022 года. Экспертиза показала, что три из шести патронов пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей силой. Остальные три из-за неисправности капсюлей для стрельбы не годятся.

Помимо патронов у магнитогорца нашли пистолет системы Коровина. В прокуратуре уточнили, что по нему сейчас ведется отдельное дознание. Скорее всего, за хранение запрещенного короткоствольного огнестрельного оружия южноуральцу грозит еще один суд и новый срок.