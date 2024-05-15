В Магнитогорске оздоровительный центр выманил у пенсионеров более 1 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

В Магнитогорске возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении клиентов оздоровительного центра «Семья». Прокурорская проверка показала, что работники учреждения навязывали пенсионерам кредиты на оздоровительные услуги, сообщает прокуратура Челябинской области.

Работники центра приглашали пенсионеров на бесплатное обследование, сообщали о заболеваниях и навязывали кредиты на их услуги. В полицию поступило около 30 заявлений от пострадавших.

«В период с сентября 2023 по февраль 2024 года представители центра, злоупотребляя доверием пожилых людей, под предлогом услуг оздоровительного характера совершили хищение денежных средств на сумму более 1 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении руководителя и менеджера организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 03 августа 2024 года.