В Магнитогорске отправили в СИЗО подозреваемых в поджоге кафе

Мера избрана до 18 июня

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в поджоге кафе «Восторг» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось 17 апреля. По версии следствия, ранее судимые мужчины сговорились и ночью подожгли здание кафе. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ущерб предпринимателю составил 500 тысяч рублей.

«С учетом позиции обвинения, исследованных материалов суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 июня, не усмотрев оснований для избрания более мягкой меры пресечения», — сообщили в региональной прокуратуре.