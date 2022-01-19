Суд в Магнитогорске отправил под стражу 21-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 35-летнего автомобилиста Михаила Голова. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Напомним, ЧП случилось 14 января на улице Пушкина. Двое местных жителей ехали на автомобиле, когда машину начал останавливать какой-то мужчина в неадекватном состоянии. Он колотил по лобовому стеклу автомобиля, а когда водитель и его пассажир вышли из машины, набросился на автовладельца с ножом и нанес ему несколько ранений, после чего скрылся. Раненый 35-летний Михаил Голов скончался в больнице. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 21-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступления. Суд отправил его в СИЗО на два месяца», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Задержание подозреваемого в убийстве находилось на контроле начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, Михаил Скоков распорядился наградить сотрудников полиции, участвовавших в поимке подозреваемого.
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