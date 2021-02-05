В Магнитогорске отправили в колонию наркодилера, задержанного с полкило мефедрона

Также виновный выплатит штраф

Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес приговор наркодилеру. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и назначил 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Злоумышленника задержали в мае 2020 года. В ходе обыска у него дома обнаружили и изъяли более 500 граммов мефедрона.

«Наркотическое средство в особо крупном размере он приобрел, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, бесконтактным способом, незаконно хранил дома с целью дальнейшего незаконного сбыта», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Помимо лишения свободы суд назначил виновному штраф в размере 50 тысяч рублей.