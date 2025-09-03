В Магнитогорске отдали под суд директора фирмы, который задолжал работникам 6 млн

Зарплату сотрудники ООО «Бетон Авто Ресурс» не получали полгода

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело директора коммерческой организации, который задолжал своим работникам зарплату за полгода, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Сумма долга, которую недополучили 18 сотрудников ООО «Бетон Авто Ресурс», превысила 5,9 миллиона рублей.

При этом, по данным следствия, возможность для выплаты заработной платы у 57-летнего руководителя имелась, однако находившиеся в распоряжении денежные средства расходовались им на иные нужды организации, не являющиеся первоочередными, в том числе на личные цели.

Директору фирмы предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму, превышающую задолженность, в том числе на два автомобиля стоимостью свыше 2,4 миллиона, а также имущество организации на 3,6 миллиона рублей.