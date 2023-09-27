В Магнитогорске осудят женщину, напавшую на полицейского

Обвиняемая была пьяна

В Магнитогорске будут судить 42-летнюю женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на полицейского. Обвиняемой грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Сожитель женщины вызвал полицию, и когда правоохранитель прибыл на указанный адрес, обвиняемая вышла в подъезд и нанесла ему несколько ударов.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование дела завершено и направлено с обвинительным заключением в Орджоникидзевский районный суд на рассмотрение.