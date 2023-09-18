В Магнитогорске осудят парня, склонившего свою подругу к употреблению наркотика

Молодой человек сам изготавливал запрещенные вещества

В Магнитогорске Челябинской области будут судить 21-летнего парня, который изготавливал наркотики для продажи, а также склонил к употреблению запрещенных веществ свою знакомую. Молодому человеку по двум статьям грозит максимум 20 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, осенью 2022 года местный житель в сговоре с неизвестными произвел мефедрон для дальнейшей продажи, а также уговорил свою подругу, когда та была у него в гостях, употребить запрещенное вещество.

Полицейские обнаружили в квартире молодого человека не только приготовленный им мефедрон, но и другую «синтетику».

В отношении парня были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и части 1 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств»). Расследование дел завершено, результаты направлены на рассмотрение в суд вместе с обвинительным заключением прокурора.

Пока шло расследование, молодой человек находился под стражей.