В Магнитогорске расследовано дело о хранении более 1,2 килограмма наркотиков

Запрещенные вещества обвиняемый намеревался сбыть

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в хранении более килограмма наркотиков с целью их дальнейшего сбыта. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее не судимого работающего магнитогорца задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские нашли у него около 300 граммов синтетики, а когда провели обыск в принадлежащем ему гараже, то обнаружили там еще более 870 граммов наркотиков, различные приспособления и более 32 килограммов прекурсоров — веществ для изготовления наркозелий.

Также правоохранители выяснили, что мужчина намеревался сбыть запрещенные вещества бесконтактным способом на территории Магнитогорска.

«Следователями УМВД завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 4, 5 статьи 228.1 и части 2 статьи 228.3 УК РФ. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинского района города Магнитогорска, направлены в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.