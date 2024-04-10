В Магнитогорске осудят мошенника, укравшего у пенсионерок более 350 тысяч рублей

Он забирал деньги под видом курьера

В Ленинский районный суд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении 25-летнего парня, который под видом курьера украл у пенсионерок более 350 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Житель Агаповского района нашел работу, где нужно получать деньги от пенсионеров и переводить средства на указанные счета. В январе 2024 года потерпевшим позвонили незнакомцы и сказали, что их родственники стали виновниками ДТП. Для решения ситуации мошенники просили у 86-летней бабушки 100 тысяч, а у 94-летней — 254 тысячи рублей.

«Женщины передали деньги курьеру. 100 тысяч рублей парень успел перевести на счет злоумышленников, а после получения денег от 94-летней бабушки он был задержан полицейскими. Денежные средства вернули потерпевшей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.