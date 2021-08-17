В Магнитогорске осудят контрабандиста за пересылку почтой 1 кг наркотиков

Запрещенную посылку он заказал за границей

В Магнитогорске перед судом предстанет местный житель за контрабанду 1 кг наркотиков. Карталинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска. Он обвиняется в контрабанде наркотического средства, его приобретении и хранении. Посылку делец заказал через Интернет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«По версии следствия, мужчина в декабре 2020 года посредством сети Интернет заказал у неустановленного лица, находящегося на территории иностранного государства, наркотическое вещество массой 1 кг. В январе 2021 года наркотик международной почтовой связью доставлен в Магнитогорск, где и был им получен в пункте доставки. Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — прокомментировали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.