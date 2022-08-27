В Магнитогорске осудят бухгалтера за хищение 900 тысяч рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы

В Магнитогорске Челябинской области будут судить бухгалтера, которая похитила более 900 тысяч рублей. Как сообщили сегодня, 27 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), завершено и направлено в суд.

В 2015-2016 годах местная жительница, работая бухгалтером в коммерческой организации, по фиктивным договорам купли-продажи бытовой химии присвоила себе 900 тысяч рублей, принадлежащие организации. Деньги она потратила по своему усмотрению.

«По собранным оперативниками материалам следователями было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье „Присвоение или растрата“. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу»,— рассказали в ведомстве.

Личность подозреваемой была выявлена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области.