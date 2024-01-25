В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении и продаже безакцизного табака на 1,2 миллиона рублей. Ранее полиция задержала 40-летнего местного жителя, который в гаражном боксе держал у себя нелегальный товар — почти 10 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка. В рамках оперативно-розыскной деятельности установлено, что 40-летний местный житель наладил поставку из Москвы немаркированных сигарет с целью сбыта.
«Обвиняемый через мессенджер заказывал партии сигарет в особо крупном размере и логистической компанией доставлял их в свой город», — сообщает пресс-служба областного главка.
Сотрудники УЭБиПК из гаражного бокса в Магнитогорске изъяли 10 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму 1,2 млн рублей.