В Магнитогорске осудят 40-летнего жителя за контрабанду сигарет

Он рассчитывал продать нелегальный табак на сумму 1,2 миллиона рублей

В Магнитогорске направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении и продаже безакцизного табака на 1,2 миллиона рублей. Ранее полиция задержала 40-летнего местного жителя, который в гаражном боксе держал у себя нелегальный товар — почти 10 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка. В рамках оперативно-розыскной деятельности установлено, что 40-летний местный житель наладил поставку из Москвы немаркированных сигарет с целью сбыта.

«Обвиняемый через мессенджер заказывал партии сигарет в особо крупном размере и логистической компанией доставлял их в свой город», — сообщает пресс-служба областного главка.

Сотрудники УЭБиПК из гаражного бокса в Магнитогорске изъяли 10 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму 1,2 млн рублей.