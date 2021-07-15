В Магнитогорске осудили заведующую детским садом за присвоение почти миллиона рублей

Женщина фиктивно трудоустроила работников и забирала себе их зарплаты

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор 65-летней заведующей детским садом № 116. Ее признали виновной в присвоении денег в крупном размере. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что женщина в период с января 2014 года по май 2018 года, используя свое служебное положение, похитила более 960 тысяч рублей. Заведующая подписывала указы о премировании сотрудников, однако перечисляла надбавки себе. Всего она присвоила 402 тысячи рублей. Также женщина похитила у нескольких сотрудников детсада законные премии, утверждая, что они завышены. Всего таким образом она получила 11 500 рублей.

«Кроме того, заведующая фиктивно трудоустроила двух лиц на должности садовника и воспитателя, получая за них заработную плату. Всего за период мнимого трудоустройства с сентября 2014-го по ноябрь 2017 года похитила свыше 638 000 рублей, распоряжаясь их банковскими карточками», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Судом виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.