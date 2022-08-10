В Магнитогорске осудили мужчину, порвавшего протокол

Рассказываем, какое наказание он получил

В Магнитогорске осудили мужчину за воспрепятствование расследованию уголовного дела — он порвал протокол после встречи со свидетелем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Магнитогорец, которому предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, после проведения очной ставки со свидетелем порвал протокол, в котором содержались изобличающие его факты совершения преступления.

«Приговором Ленинского районного суда с учетом смягчающих обстоятельств, частичного признания вины, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, за совершение преступления по части 2 статьи 294 УК РФ ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ», — сообщили в ведомстве.

В совокупности мужчина получил наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.