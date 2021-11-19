В Магнитогорске осудили мужчину, открывшего стрельбу по подросткам в трамвае

Виновный отправится в колонию общего режима

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении мужчины, который открыл стрельбу по подросткам в трамвае. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ЧП случилось 17 февраля около 22 часов в трамвае № 17. Мужчина попросил двоих подростков выключить музыку и начал угрожать пистолетом. Направив дуло к лицу одного из молодых людей, мужчина уже хотел выстрелить, но из пистолета выпала обойма. Кондуктор не осталась в стороне и попыталась увести буйного магнитогорца в другой конец трамвая.

Испугавшиеся подростки направилась к выходу, однако владелец пистолета вновь настиг их, ударил по лицу и открыл стрельбу, когда молодые люди выходили из трамвая. Парней спас проезжающий на легковушке водитель — он доставил пострадавших в травмпункт.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

«Обвиняемый ранее неоднократно судим, вину признал полностью, совершил указанные преступления в период испытательного срока. С учетом непогашенной судимости судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.