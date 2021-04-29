В Магнитогорске осудили экс-пристава за помощь должникам в выезде за границу

Женщина незаконно отменяла постановления коллег

Суд вынес приговор в отношении экс-пристава из Магнитогорска. Она признана виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что осужденная, находясь в должности судебного пристава, в период с 2018 по 2019 годы по просьбе знакомой отменяла постановления коллег о запрете на совершение действий по регистрации и на выезд за пределы РФ.

После этого должники совершали сделки по отчуждению своего имущества или покидали страну.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Приговором суда осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно», — сообщили в СУ СКР по региону.

Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности региональной службы судебных приставов.