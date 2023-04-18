В Магнитогорске осудили адвоката за псевдосделку с недвижимостью

Юрист обманула своего доверителя, а после оформила на себя его квартиру

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли мошенничество в сфере юридических услуг. Под суд отправили магнитогорского адвоката, который обманул своего доверителя, а затем, после смерти последнего, и вовсе «переписал» его квартиру на себя. По данным пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, женщину отправили в колонию общего режима на пять лет.

Адвокату адвокатской палаты Челябинской области вменили преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение»). Татьяна Николаева сначала оформила доверенность с тяжелобольной клиенткой. Затем после смерти доверителя она оформила от ее имени сделку купли-продажи на квартиру и участок в СНТ со своей знакомой. После знакомая «продала» недвижимость обвиняемой.

«Адвокат задержана сотрудниками УФСБ в марте 2022 года, по переданным в СУ СК России по Челябинской области материалам расследовано уголовное дело», — сообщили в пресс-службе региональной ФСБ.

Правобережный районный суд г. Магнитогорска назначил обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также 500 тысяч рублей штрафа. Ущерб оценили в 1,4 млн рублей.