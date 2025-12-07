В Магнитогорске оштрафовали владельца медного предприятия, загрязняющего воздух

Деятельность предприятия приостановлена

В Магнитогорске владельца предприятия по переплавке медного сырья оштрафовали на четверть миллиона рублей за загрязнение воздуха, почвы и другие нарушения, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

При проверке выяснилось, что предприниматель не предоставил в компетентные органы декларацию о воздействии на окружающую среду, не замерял выбросы и не разработал проект по их снижению, а также эксплуатировал опасный производственный объект без лицензии.

Кроме того, выявлено накопление производственных отходов на почве и превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности по шести статьям. Общая сумма штрафов превысила 270 тысяч рублей. Кроме того, по решению Орджоникидзевского районного суда деятельность опасного объекта приостановлена до устранения нарушений.