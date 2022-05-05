В Магнитогорске ОПГ осудили за хищение 7,3 млн рублей из игровых автоматов

Виновные совершали преступления в казино Республики Беларусь

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор пятерым жителям РФ. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.



Судом установлено, что подсудимые в период с ноября 2016 по май 2017 года в составе организованной преступной группы похитили из игорных заведений Беларуси более 7,3 млн рублей.

«Участники преступной группы распределили между собой роли, согласно которым неустановленное лицо в помещениях игровых клубов передавало сотрудникам указанных заведений, входящих в состав организованной группы, технические устройства для установки в игровых автоматах, создавая возможность влиять на результаты игры и извлекать незаконную прибыль», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В судебном заседании все подсудимые признали вину.

Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 100 тысяч рублей.