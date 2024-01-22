В Магнитогорске охранникам ночного клуба вынесли приговор за избиение супружеской пары

Одного из осужденных отправили в колонию строгого режима

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор троим работникам ночного клуба «Панорама». Их признали виновными в хулиганстве с применением насилия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом сегодня, 22 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось весной прошлого года. У охранников заведения начался конфликт с посетителем. Мужчины вывели клиента на улицу и начали его избивать. Досталось и супруге потерпевшего — один из охранников пнул женщину по лицу.

«Приговором суда одному из соучастников назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, двоим назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев», — рассказали в областной прокуратуре.

Также виновные должны выплатить потерпевшим 190 тысяч рублей компенсации морального вреда.