В Магнитогорске обрушился стеклянный фасад торгового центра

По счастливой случайности люди не пострадали

Во вторник утром, 23 февраля, сильный ветер частично обрушил стеклянный фасад торгового центра «Тройка». Жители города рассказали об этом в социальных сетях.





«В „Тройке“ произошло обрушение стеклянных и железных конструкций. Люди не пострадали, потом, что торговый центр еще был закрыт. Пострадала только машина. Будьте осторожны, берегите себя!» — предупреждают земляков очевидцы.

Обрушение произошло с северной стороны здания. На земле оказалось стекло, которым был облицован фасад, а также часть металлических конструкций. Пострадавшая входная группа закрыта, но магазин, по словам очевидцев, продолжает работать.

Дозвониться до администрации торгового центра у корреспондента информационного агентства «Первое областное» не получилось.

А тем временем горожане встревожены таким ходом событий и просят проверить крепление стеклянных фасадов на других ТРК. Людям кажется, что в обрушении виноват не ветер, а плохая работа строителей.

Из-за сильного ветра на юге Челябинской области: в Брединском, Карталинском, Кизильском районах, — резко упала видимость на дорогах. Водителей просят воздержаться от дальних поездок в такую погоду и провести праздник дома.