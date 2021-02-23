Во вторник утром, 23 февраля, сильный ветер частично обрушил стеклянный фасад торгового центра «Тройка». Жители города рассказали об этом в социальных сетях.
«В „Тройке“ произошло обрушение стеклянных и железных конструкций. Люди не пострадали, потом, что торговый центр еще был закрыт. Пострадала только машина. Будьте осторожны, берегите себя!» — предупреждают земляков очевидцы.
Обрушение произошло с северной стороны здания. На земле оказалось стекло, которым был облицован фасад, а также часть металлических конструкций. Пострадавшая входная группа закрыта, но магазин, по словам очевидцев, продолжает работать.
Дозвониться до администрации торгового центра у корреспондента информационного агентства «Первое областное» не получилось.
А тем временем горожане встревожены таким ходом событий и просят проверить крепление стеклянных фасадов на других ТРК. Людям кажется, что в обрушении виноват не ветер, а плохая работа строителей.
Из-за сильного ветра на юге Челябинской области: в Брединском, Карталинском, Кизильском районах, — резко упала видимость на дорогах. Водителей просят воздержаться от дальних поездок в такую погоду и провести праздник дома.