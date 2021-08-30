В Магнитогорске обрушилась кирпичная кладка жилого дома

На время расчистки крыши и входа в подъезд жильцов эвакуировали

В Магнитогорске поздним вечером обрушилась часть кирпича вентиляционной шахты дома на улице Чкалова. Жильцов эвакуировали, чтобы убедиться, что им не угрожает опасность, сообщили в понедельник, 30 августа, в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

На место обрушения выезжали спасатели, пожарные и начальник управления гражданской защиты населения администрации Магнитогорска. В ходе осмотра выяснили, что обрушилась верхняя кирпичная часть вентиляционной шахты. В результате ЧП никто не пострадал. До полуночи продолжились работы по расчистке крыши и территории перед домом.

«К транспортировке кирпича и обломков строительных конструкций с наклонной крыши был привлечен автоподъемник. Спасатели расчистили крышу и подход к подъезду. При помощи бензопилы убрали поврежденное дерево, угрожающе нависшее перед входом», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

На время проведения работ жильцов подъезда эвакуировали. Люди смогли вернуться в свои квартиры после осмотра, который показал, что стены дома целы.