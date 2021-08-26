В Магнитогорске обнаружили шесть артиллерийских снарядов времен ВОВ

В одном из них было полкило взрывчатого вещества

В Магнитогорске днем 25 августа в одном из цехов на производственной территории по улице Кирова рабочие обнаружили шесть артиллерийских снарядов во время разгрузки вагона с металлоломом, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

На место выехали сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН Росгвардии, которые установили, что южноуральцы нашли шесть 152-мм артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

«В ходе более детального осмотра саперы выяснили, что пять из них являются корпусами артиллерийских снарядов, не представляющими опасности для окружающих. В одном из снарядов осталось взрывчатое вещество весом около 500 грамм», — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Находку передали для экспертизы, после которой снаряды уничтожат.

Добавим, в минувшие выходные сотрудники ОМОН Челябинской области обследовали другие находки в Челябинске и Магнитогорске. Ими оказались корпусы 152-мм артиллерийских осветительных снарядов и корпус 80-мм неуправляемого реактивного авиационного снаряда. Все предметы оказались неопасными для окружающих.