В Магнитогорске обманывающих пенсионеров мошенниц заключили под стражу

Женщины представлялись сотрудницами обслуживающей компании и проникали в квартиры

В Магнитогорске двух женщин, которые обманом похищали деньги у пенсионеров, заключили под стражу. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что 28-летняя и 33-летняя жительницы Магнитогорска звонили в квартиры пенсионеров, проживающих по улице Октябрьской, представлялись сотрудницами компании «Водоканал Строй» и, показывая поддельное удостоверение, сообщали о необходимости сверки показаний водосчетчиков. Пожилые люди пускали мошенниц в свои квартиры, и те, осмотрев счетчики, сообщали, что пенсионерам необходимо поменять трубы и краны либо заключить новый договор оказания услуг и оплаты годового обслуживания, и получали деньги.

«В период с 26 февраля по 4 марта 2022 года обвиняемые похитили указанным способом 26500 рублей, проникнув в три квартиры престарелых граждан, две из которых располагались в одном подъезде. После совершения последнего преступления обвиняемые скрыться не успели, поскольку были задержаны бдительными жильцами указанного подъезда и переданы сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Следственные органы возбудили в отношении женщин уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище») и ходатайствовали об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь на свободе, безработные мошенницы могли продолжить свою деятельность.

Ленинский районный суд Магнитогорска отправил обвиняемых в СИЗО до 1 мая 2022 года.