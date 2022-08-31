В Магнитогорске обезьяна бегает по городу и кусает жителей

Изловить животное должны сотрудники Росприроднадзора или зоопарка

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Сегодня, 31 августа, в телеграм-каналах появилась информация о вольно разгуливающей по Магнитогорску обезьянке. Более того, очевидцы сообщают, что животное успело покусать людей.

«Всю информацию об этом случае мы передали в министерство экологии региона», — сообщили Первому областному информагентству в управлении охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска.

В Минэкологии по Челябинской области нам сообщили, что отлов животных производят специалисты Росприроднадзора или зоопарка. Также в ведомстве обещали уточнить, откуда убежала обезьяна. Комментарий мы опубликуем позднее.

Сообщается, что жертвами укусов животного стали уже три человека. Они пытались покормить строптивую беглянку.

«В связи с тем, что в настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам! Уважаемые магнитогорцы! Если вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию. Не предпринимайте попыток поймать животное самостоятельно», — предупредили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Телефоны дежурных частей территориальных отделов полиции: 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02.