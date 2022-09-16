В Магнитогорске ночью прогремел взрыв в жилом доме

По предварительной информации, есть пострадавшие

«Было много машин скорой помощи и полиции. Мы живем в соседнем подъезде, нас так тряхануло, мама не горюй», — пишут очевидцы в ВК-сообществе «Черное&Белое Магнитогорск». Официальных комментариев ни ГУ МЧС по Челябинской области, ни дежурный ГУ МВД области Первому областному информационному агентству пока не дают, ссылаясь на необходимость проверить и уточнить информацию. Официальных комментариев ни ГУ МЧС по Челябинской области, ни дежурный ГУ МВД области Первому областному информационному агентству пока не дают, ссылаясь на необходимость проверить и уточнить информацию.

Жители ближайших к месту происшествия домов сообщают, что есть пострадавшие, которых госпитализировали: у подъезда было несколько машин скорой помощи. Характер травм уточняется.

Ночью с 15 на 16 сентября в Магнитогорске на улице Жукова, 3 произошел взрыв. Очевидцы публикуют в соцсетях видеозапись и делятся наблюдениями: