В Магнитогорске «Нива» вылетела с дороги и врезалась в дом

70-летнего водителя госпитализировали

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В Магнитогорске Челябинской области 70‑летний водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в лестницу магазина, который расположен в жилом доме. Водителя с травмами увезли в больницу, сообщили предварительные данные о ДТП в городской полиции. Страшный момент аварии сняли установленные на улице камеры.



Авария произошла днем 14 апреля в районе «Зеленого рынка» возле кругового движения на улице Советской. На кадрах видно, как автомобиль, набирая скорость, проезжает сначала по газону, а потом поперек дороги. Машину остановила стена здания. К ней тут же подбежали очевидцы ДТП.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится административное расследование, выясняются обстоятельства и причины ДТП», — сказали в полиции Магнитогорска в комментариях к видео в соцсети.