В Магнитогорске нетрезвый водитель вывез из сквера скамейки

Мужчине дали срок за кражу и пьяное вождение

Суд в Магнитогорске вынес приговор 39-летнему местному жителю, который спонтанно похитил имущество местного парка, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в ночь на 3 мая мужчина выпивал в сквере имени Чайковского, в это время ему пришла мысль похитить установленные там скамейки. Недолго думая, он пригнал служебный грузовик — обвиняемый трудился неофициально, развозил продукты в школы города — и погрузил в него пять лавок.

Впрочем, далеко он не уехал: по дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые подтвердили факт опьянения, а при досмотре машины обнаружили украденные скамейки — собственность администрации Магнитогорска. Их общая стоимость составляет свыше 30 тысяч рублей.

ГАИ установила, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение и был лишен прав.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным в краже и управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. С учетом прошлых правонарушений ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также у мужчины отобрали права на два с половиной года.

Похищенные скамейки вернули обратно в сквер.

Автор: Елизавета Михно