В Магнитогорске неизвестный проник в чужой дом и похитил запчасти

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Магнитогорске Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Подробнее о преступлении рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

42-летний магнитогорец пояснил стражам порядка, что в его отсутствие кто-то проник в его садовый дом и украл оттуда автомобильные запчасти. Ущерб южноуралец оценил в 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в скором времени задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался житель Магнитогорска, 1987 года рождения, безработный и уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он рассказал правоохранителям, что взломал замок, похитил запчасти и продал их, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения: мужчину оставили под подпиской о невыезде.