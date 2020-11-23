В Магнитогорске неизвестный похитил у прохожего сотовый телефон

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого.

В Магнитогорске Челябинской области неизвестный похитил у прохожего сотовый телефон. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о грабеже. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщил правоохранителям 53-летний местный житель, утром он вышел из дома и в скором времени к нему подбежал неизвестный и выхватил сотовый телефон. Ущерб мужчина оценил в 19 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся житель Магнитогорска, 1982 года рождения. Задержанный пояснил, что похитил сотовый телефон, затем его реализовал, а денежные средства потратил на собственные нужды»,— прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабёж»). Злоумышленнику грозит до четырёх лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.