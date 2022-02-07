В Магнитогорске неизвестный ограбил мужчину на улице

Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения

В Магнитогорске неизвестный ограбил на улице местного жителя. Потерпевший оценил ущерб на сумму 124 тысячи рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

36-летний мужчина рассказал полицейским, что инцидент произошел в дневное время около одного из домов по улице Советской. К нему подбежал незнакомый мужчина и похитил у него сотовый телефон и другое имущество.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 42-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы и ранее судимый. Похищенное имущество он реализовал, денежные средства потратил на собственные нужды»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.