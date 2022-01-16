В Магнитогорске неизвестный напал с ножом на автомобилиста

Водитель от полученных травм скончался

В Магнитогорске местный житель напал с ножом на водителя одного из автомобилей и нанес ему несколько ранений. В результате пострадавший скончался. Как сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемого разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 14 января на улице Пушкина. Двое местных жителей ехали на автомобиле, когда машину начал останавливать какой-то мужчина в неадекватном состоянии. Он колотил по лобовому стеклу автомобиля, а когда водитель и его пассажир вышли из машины, то набросился на автовладельца с ножом и нанес ему несколько ранений, после чего скрылся.

«Мужчина с ранениями смог доехать до своих друзей, те увезли его в больницу. Там приняли все необходимые меры, но в итоге мужчина скончался. В настоящее время ведется розыск нападавшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“»,— рассказал Владимир Шишков.

Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поимке возможного подозреваемого.

«Задержание злоумышленника находится на контроле у начальника ГУ МВД России по Челябинской области»,— уточнили в ведомстве.

В социальных сетях опубликовали ориентировку на предполагаемого преступника и предупредили магнитогорцев о том, что неадекватный мужчина с ножом часто появляется в районе Гортеатра.