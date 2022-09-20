В Магнитогорске неизвестные вымогали у девушек деньги за интимные фото

Злоумышленники взломали аккаунты жертв в социальных сетях

В органах внутренних дел Магнитогорска возбуждены уголовные дела о вымогательстве (статья 163 УК РФ). Неизвестные взломали социальные сети двух девушек, завладели приватными снимками и угрожали распространить пикантный контент по Сети. Об этом сегодня, 20 сентября, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

От действий злоумышленников пострадала 23-летняя девушка.

«Она получила уведомление о несанкционированном доступе к ее странице в социальной сети. Девушка тут же поменяла пароль и, войдя в свой аккаунт, увидела сообщение от неизвестного пользователя. В письме были прикреплены снимки ее паспорта, а также откровенные фотографии и видео с изображением потерпевшей. Все эти материалы хранились в альбомах, к которым злоумышленники получили доступ. Вымогатели потребовали заплатить им три тысяч рублей, в противном случае угрожали разослать пикантные материалы ее родственникам и друзьям»,— рассказали в региональном полицейском главке.

Потерпевшая проигнорировала требования злоумышленников, и тогда ей сообщили, что все ее снимки ушли на просторы Интернета. По аналогичной схеме злоумышленники пытались получить деньги от 19-летней жительницы Магнитогорска.



Полицейские призывают граждан воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети Интернет, даже при ограничении к нему доступа.