В Магнитогорске неизвестные вновь повредили декоративный мостик в Экопарке

Хулиганы уже не первый раз наведываются в парк

В Магнитогорске Челябинской области неизвестные вновь повредили часть декоративного пешеходного мостика в Экопарке. Как отметили накануне, 14 мая, в пресс-службе городской мэрии, хулиганы наведываются на территорию парка уже не в первый раз.

«Обновленный Экологический парк и необычные декоративные элементы пользуются большой популярностью у жителей и гостей города. По достоинству „оценили“ их и местные вандалы. Так, было обнаружено, что неизвестные повредили часть декоративного пешеходного мостика. Напомним, до этого на детской площадке неизвестные ломали отдельные элементы украшений. Кроме того, со спортивной площадки нерадивый гражданин пытался украсть гантели»,— сообщили в администрации Магнитогорска.

Напомним, в 2020 году в Экопарке установили большой игровой комплекс для детей, территорию которого украсили скамейки и беседки, выполненные в сказочном стиле, а также другие необычные декоративные элементы.

Местных жителей просят уважать труд людей, которые наводят порядок в городе, а также бережнее относиться ко всем постройкам.