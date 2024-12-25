В Магнитогорске неизвестные украли медведя, которым украсили фасад салона красоты

Потерпевшие просят горожан помочь им найти воришек

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В Магнитогорске владелец салона красоты, расположенного на улице Ленина, к новогодним праздникам украсил фасад здания плюшевыми мишками и подарочными коробками. Местные жители оценили креативный подход и часто фотографировались на фоне украшенного здания. Однако нашлись и те, кто захотел присвоить одну из игрушек. О краже владелец салона рассказал в социальных сетях.

«В воскресенье девушка в светлой куртке и парень в рыжей пришли и украли медведя, который располагался прямо возле входа. Руками, видимо, оторвать не смогли и подожгли пластмассовое крепление. На лестнице и возле входа валялось все обугленное»,— написал владелец салона.

Он также приложил видео, на котором запечатлен момент кражи плюшевого медведя, и попросил горожан распознать воришек.

Мы попытались выяснить в городском управлении полиции, поступало ли заявление от владельца салона о краже, но на момент публикации ответа не получили.