В Магнитогорске неизвестные сбросили собаку из окна многоэтажки

Животное выжило

В Магнитогорске неизвестные пытались жестоко расправиться с собакой. Животное сбросили из окна дома по проспекту Карла Маркса.

По словам очевидцев, собака выжила, ей требуется лечение, она получила тяжелые травмы.

«У собаки не реагируют задние лапы, сделано УЗИ брюшной полости, надрыв селезенки и мочевого. С помощью также неравнодушных (спасибо огромное) была собрана определенная сумма для всех необходимых анализов и процедур», — рассказал местный житель.

Инцидент попал на видео. Публиковать его редакция не стала по этическим соображениям.

Зоозащитники планируют обратиться в полицию, а также просят откликнуться тех, кто знает хозяина собаки.