В Магнитогорске неизвестные разгромили детскую площадку

Инцидент произошел в ночь на первое января 2021 года

В Магнитогорске Челябинской области в новогоднюю ночь неизвестные разгромили детскую площадку. Правоохранители разыскивают вандалов. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В ночь с 31 декабря на 1 января на территории парка у Вечного огня неизвестные разгромили детскую площадку. С помощью камер видеонаблюдения удалось зафиксировать лица вандалов»,— рассказали в администрации Магнитогорска.

Очевидцев инцидента и тех, кто узнал молодых людей, просят обращаться по телефону: 8 (904) 803-34-34.

Судя по снимкам, ущерб парку принесен немаленький. А родителям малышей теперь придется вести своих детей на другие площадки.

Напомним, в Челябинске в ночь на 1 января неизвестные сломали ледяную скульптуру на площади Революции. По данным управления культуры администрации города, от рук вандалов частично пострадала композиция «Медведи». Жителей города попросили бережно относиться к скульптурам, не ломать их и не портить праздник горожанам.