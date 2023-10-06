В Магнитогорске неизвестные обстреляли окна автобуса

Подозреваемых разыскивают

На улице Калмыкова в Магнитогорске неизвестные обстреляли окна автобуса из пневматического оружия. В салоне находился только водитель, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент случился поздно вечером, когда водитель направлялся на автозаправочную станцию, завершив рейсы.

«Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего. Уважаемые магнитогорцы, если вы располагаете информацией о происшествии, просим обратиться в отдел полиции „Орджоникидзевский“ или по телефону 112», — прокомментировали в региональном полицейском главке.