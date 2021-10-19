В Магнитогорске неадекватный мужчина ворвался в детский сад

Он утверждал, что ему надо спасти шестилетнюю девочку

В Магнитогорске накануне ночью в микрорайоне 147 в один из детских садов ворвался мужчина. На сигнал тревоги выехала группа быстрого реагирования. По словам ЧОПовцев, чтобы проникнуть в здание, мужчина разбил стекло на входной двери. Он «пытался» спасти шестилетнюю девочку от взрыва, но был передан сотрудника полиции, рассказали в охранном предприятии.

Состояние мужчины сотрудники охраны охарактеризовали, как неадекватное.

«Мужчина рассказал, что он пытался спасти шестилетнюю девочку, а еще сказал, что садик сейчас взорвется», — рассказали в охране.

Незваного гостя передали в отдел полиции.