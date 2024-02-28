В Магнитогорске нашли убийцу учительницы-таксистки

Женщину задушили более 22 лет назад

Следователи Магнитогорска задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины в 2001 году; раскрыть давнее дело помогли новые технологии, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

По данным ведомства, 47-летнюю учительницу начальных классов, которая по вечерам подрабатывала частным извозом, нашли с электропроводом на шее на одной из улиц города летом 2001 года. Недалеко от места происшествия был обнаружен ее автомобиль, из которого оказалась похищена часть ценного имущества.

«Работая с делами прошлых лет, сотрудники городского следственного отдела оцифровали изъятые из машины отпечатки пальцев и проверили их по федеральной базе данных. В результате получены сведения о ряде лиц, которые ранее не проверялись. В частности, в поле зрения правоохранительных органов попал 41-летний местный житель, который после июля 2001 года привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, применение насилия в отношении женщины, а также совершение ряда имущественных преступлений. В 2001 году он проживал неподалеку от места преступления», — рассказали в СКР.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания об обстоятельствах убийства. Ему предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.