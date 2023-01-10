В Магнитогорске нашли тело 17‑летней девушки

По предварительным данным, погибшая отравилась лекарствами

В одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса нашли тело 17-летней девушки, сообщили в поисково-спасательном отряде Челябинской области.

Сообщение о том, что несовершеннолетняя не открывает дверь, поступило в ЕДДС-112 накануне вечером, 9 января.

«Железная входная дверь квартиры была оперативно вскрыта, однако реанимационные действия, к которым немедленно приступили сотрудники скорой помощи, результата не дали», — рассказали в областной ПСС.

По предварительным данным, девушка приняла смертельную дозу лекарственных препаратов.