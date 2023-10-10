В Магнитогорске нашли подростков, повредивших стелу «Город трудовой доблести»

Парни стреляли из рогатки

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Оперативники отдела полиции «Правобережный» установили личности двоих 17-летних подростков, повредивших элементы стелы «Город трудовой доблести» в Магнитогорске. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, горожане публиковали фото поврежденного монумента в социальных сетях. Оперативники обследовали место происшествия и предполагаемый маршрут причастных к правонарушению школьников.

«Подростков доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что стела была повреждена от выстрела из рогатки. Юноши принесли свои извинения горожанам и пояснили, что не имели умысла повредить достопримечательность. Вместе с тем полицейскими продолжается административное расследование, по результатам которого будет принято обоснованное решение», — рассказали в ГУ МВД по региону.